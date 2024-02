Il connubio tra api e miele: se ne parla in un incontro con l'associazione Alec di Alba

Si svolgerà sabato 24 febbraio alle 18 presso la sede dell’Associazione Alec un incontro dedicato al miele e alle api. I relatori invitati al dibattito condivideranno la propria conoscenza ed esperienza in merito a questa importante tematica: Valerio Mondo, apicoltore, testimone delle meraviglie e delle sfide del mondo delle api; Paolo Scavino, laureato in Gastronomia, Ospitalità e Territori con tesi su api e miele, un elaborato che ha coperto diversi campi, con particolare riguardo alla lavorazione del miele e norme relative. Un approfondimento è stato dedicato alla sua storia con un’ampia ricerca che parte dalla preistoria, fino all’arrivo dello zucchero.

“Nel mio percorso di studi universitari – spiega Paolo Scavino - ho avuto modo di rapportarmi al miele sotto diversi aspetti. Preparando l’esame in Storia della Gastronomia ho svolto un elaborato proprio sulla sua storia. Ogni volta che mi avvicinavo ad un argomento nuovo, le informazioni si intrecciavano, venivano fuori altri “filoni” da approfondire, per arrivare, come scrisse Giacomo Leopardi, a naufragare “dolcemente” in questo mare di conoscenza. Ne è venuto fuori un quadro storico abbastanza ricco, ma sicuramente ancora molto incompleto. Ora sto notando come in questo periodo, sempre più spesso, l’ape venga 'sfruttata' per la pubblicità di prodotti e/o di territori: non fatevi ingannare, la nostra Terra non è più quella 'dove scorre il latte e il miele', l’ape non produce quasi più per sé stessa, ma è diventata un mero strumento di impollinazione e di immagine. Proprio per questo bisogna tenersi caro il lavoro di tutti coloro che veramente rispettano le api, le difendono, non solo a parole o con sottoscrizioni dubbie, e cercano di fare in modo che abbiano di che vivere bene, senza sfruttarle per ricavare un vasetto in più di miele”.

Durante la serata saranno proiettate slide sull’argomento.