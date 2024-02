Cooperazione internazionale: il Comune di Cuneo cerca partner per due progetti

Il Comune di Cuneo cerca partner per due progetti di cooperazione internazionale. Sono stati pubblicati due diversi avvisi pubblici per individuare soggetti disponibili alla co-progettazione e co-gestione di azioni da attuare negli ambiti tematici previsti da un bando promosso dell’Agenzia Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS). Concretamente si intende identificare partner con cui avviare un percorso per predisporre la candidatura progettuale sul bando in questione e l’eventuale co-gestione delle attività in caso di ammissione al finanziamento.



La proposta progettuale deve perseguire come obiettivo generale una crescita socioeconomica sostenibile, innovativa e inclusiva della società civile locale che deve essere considerata un interlocutore e un attore essenziale dell’azione di sviluppo. Le iniziative finanziate dal Bando 2023 devono fornire un contributo concreto, misurabile ed efficace alla realizzazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 8 dell’Agenda Onu, vale a dire “Promozione crescita economica sostenibile e lavoro dignitoso” e dei suoi target. Inoltre, l’idea progettuale deve essere riferita ad un solo ambito tematico tra quelli elencati nel bando pubblicato da AICS, vale a dire: formazione professionale-occupazione-imprenditoria; governance e servizi di base; sviluppo urbano/territoriale sostenibile e politiche alimentari urbane.



Gli avvisi pubblicati sono due, come le proposte progettuali che si intendono candidare, ciascuna riferita ad un diverso ambito territoriale. Nel primo caso le iniziative promosse dovranno realizzarsi in uno dei 37 Paesi dell’Africa individuati dal bando di AICS. Nel secondo caso dovranno invece realizzarsi nei 20 Paesi selezionati, che vanno dall’Albania all’Iraq, da Cuba al Pakistan. Il Comune, in qualità di capofila progettuale, manterrà le funzioni di governance generale sia sul piano istituzionale, sia sul piano tecnico e per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla programmazione e gestione.



L’avviso pubblico è rivolto ai soggetti di cooperazione, alle organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro, purché iscritte all’elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia e agli enti del terzo settore, in possesso dei requisiti specifici indicati all’interno del bando. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro candidatura al Comune di Cuneo entro le ore 12 del 18 marzo 2024 esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it. La candidatura deve contenere l’istanza di partecipazione e la proposta progettuale, redatte seguendo il modello allegato al bando.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a politichesociali@comune.cuneo.it. L’avviso, e tutti gli allegati utili per candidarsi, sono pubblicati e consultabili sul sito del Comune di Cuneo al seguente link: Bando AICS 2023 Co-progettazione.