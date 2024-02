Linea Cuneo-Mondovì, Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni: "Per il recupero serve un cronoprogramma"

Pulizia e recupero della linea Cuneo-Mondovì: quali sono i tempi d’intervento? A chiederlo i gruppi consigliari del capoluogo Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni, con un ordine del giorno specifico da discutere nel consiglio comunale in programma per l’inizio della settimana prossima.

Richieste che arrivano sin dal 2020

Nel documento presentato ufficialmente al Consiglio comunale si chiede alla sindaca di sollecitare una risposta da parte di RFI in merito alla sistemazione della linea ferroviaria, ma anche in merito agli interventi sul fabbricato e sulla struttura della stazione di Cuneo, in situazione di grave criticità ormai da anni.



Richieste che non giungono certo nuove all’amministrazione comunale della città, e che secondo gli scriventi appaiono come ancor più giustificate dalla nomina di Cuneo come Città Alpina 2024.



Il primo ordine del giorno – presentato dai Beni Comuni – è datato 14 luglio 2020, mentre il secondo 16 aprile 2022. L’ultimo in ordine di tempo è del 22 gennaio 2023, ed è stato approvato all’unanimità dall’assise: impegnava la sindaca a chiedere alla Regione il ripristino delle corse mancanti sui servizi in opera e di farsi portavoce presso RFI per intervenire sui fabbricati e sulle strutture delle stazioni che versano in grave criticità, chiedendo allo stesso tempo la pubblicazione di un piano di sviluppo per la riattivazione delle linee sospese.



Il 31 agosto del 2022 è stata anche presentata un’interpellanza in cui si chiedeva alla città di attivarsi al più presto in coordinamento con Beinette e Mondovì per l’avvio di un tavolo intercomunale con cui sollecitare RFI, Trenitalia e Regione sulla riattivazione della linea.