Sarà una domenica di temporali sulla Granda: allerta gialla su pianura cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura

Il bollettino di allerta meteorologica di Arpa Piemonte per domenica 25 agosto sull'intera regione

Tempo caldo, ma possibilità di temporali che in alcune zone della provincia di Cuneo potrebbero assumere anche la connotazione di forte intensità. È questo l'ultimo bollettino diffuso in giornata da Arpa Piemonte sulle previsioni meteorologiche per il penultimo fine settimana di agosto.

Nel pomeriggio di oggi (sabato 24 agosto) sono previsti alcuni rovesci e locali temporali sparsi sui settori alpini, con valori localmente moderati, in possibile sconfinamento sulle zone pedemontane, mentre la situazione potrebbe essere più complessa per la giornata di domenica 25 agosto.

Le previsioni parlano di cielo irregolarmente nuvoloso, con un aumento delle nubi nel corso della giornata. Schiarite anche ampie sul settore sudorientale. Per quanto concerne le precipitazioni sono previsti rovesci e temporali, più probabili e intensi dapprima sui rilievi settentrionali ed occidentali, in estensione alle zone di pianura. I fenomeni potranno essere anche localmente forti e associati a grandine.

Il bollettino di allerta meteorologica ed idraulica passa a codice Giallo (fenomeni localizzati) su quasi tutta la provincia di Cuneo, escluse le zone della Val Tanaro e Valli del Belbo e Bormida dove l'allerta rimarrà pressoché inesistente (Verde).