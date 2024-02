Professioni sanitarie: oltre 100 studenti alla giornata di orientamento al "Ferrero" di Verduno

Oltre 100 gli studenti intervenuti nella giornata di sabato 17 febbraio all’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno per il primo degli eventi orientativi organizzati dagli ordini professionali, in collaborazione con i Dipsa delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con il Provveditorato agli Studi, le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, la Consulta degli Studenti.

Un successo di pubblico, che è stato anche un importante momento di confronto tra i professionisti, gli ordini e le università. Per l’Asl Cn2 erano presenti al Ferrero i coordinatori delle professioni sanitarie, oltre ai tecnici di Laboratorio e Radiologia, Ostetriche e Infermiere Pediatriche, Infermiere e Infermieri, Ortottiste, Audiometriste, Dietiste, Tecnici della Prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, Fisioterapisti, Tecnici della Neurofisiopatologia, Logopediste, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica, Terapiste della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva.

Il progetto è stato promosso dall'Ordine TSRM-PSTRP, che include 18 professioni sanitarie, e dagli ordini degli infermieri, dei fisioterapisti e delle ostetriche. Prevede una serie di eventi di orientamento scolastico delle scuole secondarie superiori (IV e V anno) della provincia di Cuneo.

Dopo l'incontro di orientamento al Ferrero di Verduno, la collaborazione continuerà con altre tre giornate negli ospedali di Cuneo, Mondovì, Savigliano e due giornate presso il salone della Provincia di Cuneo in corso Dante, dove gli studenti delle scuole superiori potranno ancora confrontarsi con il mondo del lavoro (con i professionisti) e quello universitario (con studenti universitari e docenti).

I prossimi appuntamenti in calendario sono: a Cuneo l’1° e 2 marzo in occasione del Salone per l’Orientamento Universitario e sabato 2 marzo anche presso l’ospedale (con orario 9-13 e 14-16), il 9 marzo presso l’ospedale di Mondovì (orario 9-13) e il 16 marzo all’ospedale di Savigliano (orario 9-13).