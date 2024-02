Cuneo, furgone si rovescia in strada dopo lo scontro con un’auto parcheggiata [FOTO]

L'incidente poco dopo le 13 in via VI Novembre

E’ di un ferito il primo bilancio dell’incidente verificatosi poco dopo le 13 di oggi (lunedì 19 febbraio) in corso IV Novembre a Cuneo.

Qui, per cause ancora da chiarire, nel tratto all’altezza dell’incrocio con corso Dante in direzione del viadotto Soleri, un furgone Volkswagen Transporter è andato a scontrarsi con una Citroen C5 parcheggiata a lato strada, per poi rovesciarsi sulla carreggiata.

Il conducente del furgone è stato soccorso dai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e trasportato al Dea del vicino ospedale "Santa Croce".

Sul posto stanno operando anche una squadra dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando Provinciale e impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi, e la Polizia Locale, al lavoro per i rilievi e la regolazione del traffico.

Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico in attesa della rimozione dei veicoli. La chiusura sta provocando lunghe code e disagi sulla viabilità in un'ampia zona della città.