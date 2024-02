Con lo spettacolo "Ho un punto fra le mani" al Toselli si chiude la rassegna "in biblioteca 0-18" di Cuneo

Il 24 febbraio 2024 alle ore 17,30, a concludere la rassegna in biblioteca 0-18 a Cuneo, sarà “Ho un punto fra le mani” uno spettacolo cult del Tam Teatromusica di Padova. Lo spettacolo, che nasce da una ricerca attorno ai segni-base della pittura (punto, linea – retta e curva - forma geometrica, colore), vuole avvicinare i piccoli all’arte pittorica capace di arricchire e di stimolare emozionalmente ogni loro scoperta. Ho un punto fra le mani è un racconto senza parole fatto di suoni, gesti e pittura, un libero gioco a partire dalla pittura di Wassily Kandinskij. Dai 2 anni .

Ingresso euro 4,00. Per questa data sono disponibili 59 biglietti acquistabili on-line tramite il sito https//ticket01.comune.cuneo.it (dal lunedì precedente lo spettacolo). I restanti 40 biglietti si acquistano direttamente presso la biglietteria in Biblioteca 0-18 (Via Santa Croce 6 – Cuneo) a partire da 1 ora prima della rappresentazione (dalle 16,30). Si ricorda che anche l’adulto accompagnatore deve acquistare il proprio biglietto. Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini).

Domenica 25 febbraio 2024 al Teatro Toselli sarà ospite la Compagnia Quintoequilibrio con “Felicia”, storia di una strega che non ha mai provato la felicità in vita sua, e che di nome, per assurdo, si chiama proprio Felicia. Felicia ruba la felicità a chiunque, la fiuta a chilometri di distanza, con i suoi artigli affilati la cattura in un lampo e la intreccia stretta nei suoi capelli. Ma l'indomani la felicità è sbiadita e così la strega ritorna triste. Qualcuno riuscirà ad aiutarla?

Come si può porre rimedio a questa situazione? Che cos’è la felicità? Come la si afferra? Quanto dura? Cercheremo di dare le risposte a queste domande.

BIGLIETTI: intero € 6, ridotto € (sotto i 10 anni + enti convenzionati),ingresso gratuito sotto i 3 anni. E’ possibile acquistare i biglietti collegandosi al seguente link: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

I biglietti on-line per il singolo spettacolo si potranno acquistare dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del giorno dell’evento; oltre tale orario sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,30.