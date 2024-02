A Saluzzo la pallavolo inclusiva dei "Sensa Doit"

Dopo la positiva trasferta a Saint Vincent la squadra di pallavolo “Sensa Doit” del Centro Diurno “Punto a Capo” dell’AslCn1, collegata al Volley Saluzzo, ha organizzato un torneo a Saluzzo, sotto l’egida dell’ UISP Regionale - Sport per tutti, riservato a formazioni che fanno parte del progetto “Nessuno escluso – Centri di salute mentale”.



La manifestazione si è svolta lunedì 12 febbraio presso il palazzetto di via Santa Croce a Saluzzo e vi hanno partecipato le squadre dei diversi distretti territoriali delle ASL di Moncalieri, Chivasso, Chieri e Rivoli, oltre naturalmente alla formazione saluzzese che in questa giornata era presente con un gruppo numeroso composto da ben sedici giocatori.

E’ stato un torneo intenso e molto impegnativo che ha visto prevalere la formazione più esperta del Moncalieri; i Senza Doit hanno comunque ottimamente figurato riuscendo a vincere ben cinque incontri ed a posizionarsi così al secondo posto della classifica di questo concentramento regionale.



Vogliamo ringraziare – affermano gli operatori del Centro Diurno “Punto a capo” dell’AslCN1 - il Comune di Saluzzo e la Volley Saluzzo per il supporto nell’organizzazione della manifestazione. E’ stata soprattutto una bella festa di sport e di amicizia che ha portato negli impianti saluzzesi oltre sessanta atleti da tutta le Regione, animati dalla comune passione per la pallavolo.