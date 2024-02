Alba, l'Associazione Luca Coscione con due banchetti per parlare di testamento biologico

Sabato 24 febbraio, dalle 9 alle 18 ad Alba in piazza San Francesco angolo via Vittorio Emanuele II (Via Maestra), l’Associazione Luca Coscioni terrà un banchetto informativo su due temi fondamentali.

Ci sarà la possibilità di approfondire il cosiddetto “testamento biologico” e più in generale le disposizioni anticipate di trattamento, e contemporaneamente fare il punto sulla proposta di legge regionale sul suicidio assistito, che vuole regolamentare i tempi e le procedure per la Regione Piemonte su questa pratica.

Al banchetto ci sarà modo di dialogare con gli attivisti e i volontari e di ricevere materiale informativo."