Un successo le iscrizioni all’ITIS Delpozzo per il 2024-25

Con la chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 2024-25, l’Itis Mario Delpozzo conferma sostanzialmente i numeri dello scorso anno: 260 allievi della scuola secondaria di primo grado hanno scelto l’Istituto e le sue varie specializzazioni. Considerando il continuo calo demografico, il risultato è oltremodo positivo.

La scuola investe molto sul periodo dedicato all’Orientamento: sono stati svolti quattro sabati di “scuola aperta”, tre laboratori pomeridiani settimanali, la presentazione alla caserma I. Vian durante il Salone dell’Orientamento, diversi altri laboratori specifici per indirizzo, una presentazione in Aula magna.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla dedizione di numerosi colleghi e al coordinamento gestito dal dirigente Ivan Re, insieme anche al supporto di molti allievi, che hanno contribuito al successo ottenuto: siamo molto orgogliosi del risultato.

Le nuove iscrizioni hanno visto una buona presenza in tutti i settori proposti dalla scuola: una cinquantina di nuovi iscritti per le Biotecnologie sanitarie, così come per gli indirizzi di Robotica e Informatica. Una ventina per gli Elettrotecnici e idem per la Logistica. Una di trentina per la Chimica, una quarantina per la Meccatronica.

Auguriamo ai futuri iscritti un buon proseguimento dell’anno scolastico in corso, in attesa di accoglierli a settembre per iniziare con entusiasmo il nuovo percorso di studi.