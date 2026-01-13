"Sguardi rivolti al sociale": la scuola che educa al benessere e alla cittadinanza attiva

Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Sebastiano Grandis” di Cuneo rinnova il suo impegno con il progetto “Sguardi rivolti al sociale”, promosso in collaborazione con la Società di San Vincenzo de’ Paoli e Assopto Federottica Cuneo con gli assoiciati della Provicia di Cuneo . L’iniziativa, ormai radicata nel territorio, prende il via in questi giorni e rappresenta un esempio concreto di solidarietà e formazione, offrendo la fornitura gratuita di occhiali a persone in difficoltà economica, grazie al coinvolgimento diretto degli studenti dell’indirizzo Ottico.

Ruolo dell’indirizzo Ottico:

Il prof. Stefano Bellino, collaboratore del progetto, sottolinea: “Gli studenti del triennio Ottico sono protagonisti attivi e responsabili di tutte le fasi operative: accolgono i beneficiari, eseguono le analisi visive, selezionano le montature e le lenti oftalmiche più idonee, realizzano personalmente gli occhiali e ne curano la consegna finale. Questa esperienza permette loro di mettere in pratica le competenze tecniche acquisite, sviluppare capacità relazionali e vivere in prima persona il valore del servizio alla comunità.”

La dirigente scolastica Prof.ssa Milva Rinaudo aggiunge: “Crediamo che la scuola debba essere un luogo dove si impara non solo una professione, ma anche a diventare cittadini consapevoli e solidali. Attraverso progetti come questo, i nostri studenti sperimentano il significato concreto dell’impegno sociale e della responsabilità verso gli altri, contribuendo a costruire una società più inclusiva e attenta ai bisogni reali.”

Il progetto “Sguardi rivolti al sociale” si fonda su due pilastri: da un lato, il valore sociale di offrire un servizio essenziale a chi ne ha più bisogno; dall’altro, la crescita formativa degli studenti, che diventano protagonisti attivi di un’esperienza di cittadinanza e solidarietà. Grazie alla collaborazione tra scuola, associazioni e imprese, questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di alleanza educativa e di attenzione al territorio.

L’educazione cambia le persone. Le persone cambiano il mondo: con uno sguardo rivolto al sociale, costruiamo insieme una comunità più giusta e solidale.

