LEA 2022: i dati del ministero per il Piemonte sono positivi e in crescita rispetto al 2021

Dall’interlocuzione con il Ministero della Salute è emerso che, nella tabella provvisoria con i dati Lea (livelli essenziali di assistenza) relativi alle perfomance delle varie Regioni, il Piemonte ha punteggi diversi da quelli diffusi nei giorni scorsi a mezzo stampa, e positivi.

Per quanto riguarda l’area ospedaliera, che era stata erroneamente indicata a zero, il punteggio del Piemonte è attualmente 87, il dato più alto degli ultimi sei anni, ovvero il periodo preso in esame dal ministero in questa valutazione (2017-2022). Il dato infatti risulta in crescita rispetto al 77,9 del 2021 e al 74,92 del 2020, anche rispetto alle performance del 2019, 85,78, del 2018 con 85,59 e del 2017 con 84,14.

Per quanto riguarda l’area distrettuale il punteggio attuale del Piemonte è 86, e non 59 come riportato nella prima versione tabella, anche in questo caso con un dato in crescita rispetto all’ 84,47 del 2021.