A Sommariva Bosco un focus sul rapporto tra cane e padrone

Gestire al meglio il proprio cane e saperne interpretare i segnali anomali. Sono i temi che verranno affrontati nella serata di venerdì 23 febbraio nell’incontro “Uomo e cane: cosa fare per una migliore convivenza?”, in programma alle 21 presso la sala conferenze “Borri” in via delle Scuole 11 a Sommariva Bosco.



E’ uno degli eventi della rassegna Cocktail di Scienze, promossa dall’associazione Ripa Nemoris in collaborazione con Ambiente21Sdb e patrocinata dal Comune di Sommariva Bosco, dall’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.



«La gestione dell'animale assume spesso un ruolo importante nell'insorgenza dei problemi comportamentali, ma non ne è l'unica causa – spiega la dottoressa Raffaella Bestonso, relatrice della serata e medico veterinario esperta in comportamento - . In alcuni casi, anche con una gestione adeguata, l'animale può presentare comportamenti inconsueti e, talvolta, il proprietario non è preparato ad affrontare tali problemi».



«Tra le tante attività extrascolastiche, anche la cura di un animale domestico si configura come esperienza formativa di valore – dice la professoressa Anna Giordana, Dirigente scolastico dell’IC Arpino - . Ecco perché il nostro istituto è lieto di patrocinare questo e gli altri eventi del Cocktail di scienze, e collaborerà con le associazioni culturali che lo promuovono per portare avanti progetti relativi alla conoscenza e alla tutela del territorio».