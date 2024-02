Per i 70 anni di AFP si celebrano il dono, la gratitudine e il senso di responsabilità [FOTO E VIDEO]

“Dobbiamo tanta gratitudine a don Michele Rossa, fondatore del centro di addestramento professionale a Stroppo nel 1954, la prima realtà di pubblico interesse in montagna”.

Così Ingrid Brizio, direttore generale di AFP, ha introdotto la prima serata dei festeggiamenti per i 70 anni dell'Azienda di Formazione Professionale.

“Settant'anni non sono pochi – continua Brizio -. È un compleanno tondo e importante in cui vogliamo celebrare il dono, la gratitudine e il senso di responsabilità sociale che riversiamo ogni giorno sul territorio”.

Il primo appuntamento per celebrare questo importante anniversario si è svolto questa sera, giovedì 22 febbraio, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, un evento per riflettere sulle dinamiche di sviluppo del territorio e sulla rete degli stakeholders che collaborano con AFP. In sala, a svolgere le mansioni di reception, molte studentesse del CFP di Cuneo, centro specializzato nel settore benessere di Acconciatore ed Estetica.

A portare i saluti della Fondazione CRC il vicepresidente Enrico Collidà. Presenti in sala il deputato Monica Ciaburro, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il presidente della Provincia Luca Robaldo, l'ex presidente della Provincia Federico Borgna, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, molti sindaci del territorio e rappresentanti di Confindustria, Confartigianato, ATL del Cuneese.

Gianpiero Conte, presidente AFP: “Oggi celebriamo un grandissimo traguardo, per far conoscere l'azienda al di fuori dei suoi quattro centri (la sede a Dronero, e i centri di Cuneo, Verzuolo e Dronero, ndr). La formazione è un settore strategico, noi formiamo i ragazzi che saranno i lavoratori del domani”.

“Una bella serata per celebrare la rete territoriale di AFP e capire le prospettive future per i nostri giovani”, gli fa eco Federico Matteodo, direttore CFP di Cuneo.

Ospiti della serata Franco Arminio - poeta, scrittore, documentarista, antropologo o “paesologo”, come ama definirsi; ispiratore e punto di riferimento di molte iniziative contro lo spopolamento dell’Italia interna - e Matteo Tolosano – biologo, giovane scienziato del clima nato a Dronero e da poco tornato dopo esperienze all'estero. Insieme hanno dialogato sul concetto di territorio e sulle sue dinamiche di sviluppo.

Il logo

Nell'occasione è stato anche presentato il logo per celebrare i 70 anni che accompagnerà questo anno di festeggiamenti. Uno strumento in più per raccontare la storia anche attraverso le immagini. Afp prende forma nel disegno di Don Rossa sulla sua Vespa; nel Ponte del Diavolo di Dronero, che ci ricorda dove tutto è nato e rappresenta una delle sedi dei nostri centri; nel profilo familiare del Monviso, custode del nostro territorio; nel Castello di Verzuolo e nel Viadotto Soleri (o Ponte Nuovo) dove sorgono gli altri due centri e i ragazzi, veri protagonisti di questo incredibile viaggio.

I prossimi appuntamenti

Giovedì 21 marzo, a Verzuolo, con un focus sul tema del lavoro.

Venerdì 12 aprile, al cinema teatro Iris di Dronero, si terrà il convegno con tutti i centri salesiani italiani per celebrare il modello educativo della formazione professionale.



