Aib-Pc di Borgo San Dalmazzo: trent'anni di volontariato a servizio del Territorio

Sabato scorso il salone consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo ha ospitato l’assemblea annuale della locale associazione AIB-PC, Antincendi Boschivi e Protezione Civile, per l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 ed il programma di attività sociali per il 2024.



Si tratta di una realtà associativa importante, invidiata e presa ad esempio da più parti, nata l’11 febbraio 1994. Snocciolando i dati di bilancio e di attività è importante segnalare che nel 2023 sono stati 382 gli interventi per un totale di 11.270 ore: come un 5 volontari al lavoro per 6 ore al giorno per un anno!



“L’evento più importante dell’anno – interviene Daniele Tallone, presidente AIB-PC – è stata sicuramente la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Borgo San Dalmazzo del 25 aprile, ore e ore di servizio, infiniti sopralluoghi preparatori, l’allestimento di una tenda come unico punto di coordinamento, collegamento di tutto il territorio di competenza con le radio con più canali, assistenza, accoglienza, chiusura strade, un totale in due giorni di 376 ore, ma anche i complimenti per l’organizzazione impeccabile giunti da parte della Segreteria del Quirinale”.



“L’ AIB-PC – sottolinea Tallone – vuol dire intervenire sugli incendi boschivi, 756 ore in totale, e partecipare a missioni nazionali, come la campagna in Calabria (288 ore) e l’emergenza alluvione in Toscana (384 ore), ma anche vigilanza in caso di allerta (3.050 ore), senza dimenticare la presenza fondamentale alle manifestazioni ed eventi (Oktoberfest, Fiera Fredda, Auditorium e quant’altro in giro per le valli)”. “Essere socio AIB-PC vuol dire essere costantemente pronti, addestrati, vuol dire formarsi, specializzarsi ed aggiornarsi”.



Proseguono il “Progetto Legna” in sinergia con il Comune di Borgo San Dalmazzo ed il Consorzio Socio Assistenziale, gli incontri nelle scuole della Città per l’educazione civica nelle varie forme, il ciclo dei rifiuti.



“Nel 2024 – dichiara Tallone – si celebra un importante traguardo per l’Associazione, il compimento dei primi 30 anni di vita; oltre al ringraziamento giusto e doveroso per coloro che ebbero l’idea di creare un’associazione a tutela del Territorio, vogliamo celebrarlo in modo adeguato coinvolgendo nella programmazione tutti i volontari”.