KODOKAN Cuneo in gara a Vittorio Veneto

Lo scorso fine settimana, due atleti del Kodokan Cuneo, Achille Bonito e Francesco Giammario, entrambi Esordienti B under 15, hanno preso parte al “35° Trofeo Internazionale di Judo Vittorio Veneto”, una competizione di alto livello che ha visto la partecipazione di oltre 2000 atleti provenienti da tutta Italia e da diversi paesi esteri, in rappresentanza di oltre 300 società sportive.

Achille ha gareggiato nella categoria 46 kg, che contava ben 48 judoka, ha vinto il primo incontro per poi cedere al secondo; Francesco, invece, si è cimentato nella categoria 55 kg con 54 atleti al via, e ha perso il primo incontro, trovando subito un avversario molto forte. Purtroppo, nessuno dei due è stato ripescato.

Al di là dei risultati agonistici, la partecipazione ad eventi di così alto livello è stata la possibilità per confrontarsi con stili e tecniche diversi e un’occasione per arricchire il bagaglio tecnico ed esperienziale.

L’esperienza di Vittorio Veneto ha fatto sì che i due atleti si rendessero conto del livello di impegno e dedizione necessari per riuscire a raggiungere importanti risultati. Pur non essendo saliti sul podio, entrambi hanno tratto fiducia e motivazione, che li spingerà ad allenarsi ancora con più impegno e determinazione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.