Una maratona per Dune alla Multisala Italia di Saluzzo per l’uscita del sequel

In occasione dell’uscita nazionale dell’attesissimo film Dune parte 2, in programmazione da mercoledì 28 febbraio in Italia e presso la Multisala di piazza Cavour, il cinema organizzerà un doppio evento speciale, martedì 27 febbraio.

Una vera e propria maratona, studiata ad hoc per gli appassionati della saga di Dune, il kolossal fantascientifico di Denis Villeneuve, tratto dai romanzi di Frank Herbert.

Si inizierà nel pomeriggio alle 17.30 con la proiezione del film Dune parte 1 e proseguire alle ore 20.30 con l’anteprima nazionale del film Dune 2, pellicola di grande spettacolarità che completa la trasposizione del primo romanzo della saga, interpretato dalla star del momento Timothee Chalamet nei panni del duca Paul Atreides, bravissimo, bellissimo e con tutti gli -issimo, accanto a protagoniste femminili che, nel secondo film, si prendono una bella fetta della scena.

La pellicola Dune 2 entrerà poi nella ordinaria programmazione della Multisala Italia.

Per info telefonare al 0175 - 42223 o sul sito cinemaitaliasaluzzoprogrammazione.