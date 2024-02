A giugno Mondovì avrà un festival della musica con il concerto di un artista di fama nazionale

Si chiama Mondovì Music Festival il nuovo musicale che il Comune di Mondovì proporrà dal 5 all’8 giugno.



Clou della manifestazione, che coniugherà animazione, sostenibilità e il tema dell'aria, il concerto previsto per la serata del 7 in piazza d'Armi, con la presenza di un artista di fama nazionale, il cui nome al momento è ancora top secret.



Ad annunciare la nascita della nuova manifestazione è stato l’assessore Alessandro Terreno, questa mattina, in occasione dell’inaugurazione della Casa delle Associazioni in via delle Scuole. Contestualmente è stato presentato anche il calendario dei principali eventi che saranno organizzati dal Comune nel 2024.



Si partirà con il a fiera di Primavera (13-14 aprile); poi sarà la volta del Mondovì Music Festival. Confermati i Doi Pass (3-10-17-24 luglio), il festival Piazza di Circo (dal 5 al 7 luglio - e dal 10 al 14 luglio) e Mondovì e motori (19-20-21 luglio).



Il 2 agosto verrà riproposto il talk show “Parallelebipedi a confronto” con l’associazione Bocce Quadre che il 3-4 agosto si sfideranno nel 12esimo campionato BQ. Per la prima volta ci sarà il “Blast event” evento sportivo e di intrattenimento al Beila (2-3-4 agosto).La Mostra dell’artigianato artistico tornerà a Piazza dal 14 al 18 agosto; mentre dal 26 agosto all’8 settembre sarà la volta del Palio dei Rioni.



A settembre i “Feu dla Madona” saranno accompagnati dalla notte bianca (8 settembre). Riconfermato il Festival Illustrada (6-7-8 settembre) e Sport in piazza con la Mondovì Music Run (data da definire). Novità per l’autunno con “Halloween” il 31 ottobre è il ritorno di Calici e Forchette (1-2-3 novembre).

Cavoli tuoi il 10 novembre e poi tra le novità il Gin Italy (15-16-17 novembre) e iniziative di Natale e mercatini dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025.