Saluzzo, il circolo di Fratelli d’Italia si dissocia dalle posizioni del vicepresidente Alberto Anello

"Il circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo prende ufficialmente le distanze dal comunicato sottoscritto da Alberto Anello. Lo stesso, nei tempi e nei modi, deve intendersi un'iniziativa di carattere personale. Anello non era assolutamente autorizzato a coinvolgere nella sua presa di posizione altre persone, a cominciare da Mario Pinca.Si evidenzia, inoltre, che all'incontro di ieri sera non hanno presenziato molti tesserati, che, pertanto, non hanno avuto modo di discutere e condividere i contenuti di quanto esternato".