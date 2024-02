Gruppi e carri dalla Granda e dal Torinese colorano il Carnevale di Mondovì [FOTO E VIDEO]

Dopo una prima domenica dedicata ai bambini e alle famiglie con la parata dei gruppi mascherati per le vie del centro storico di Breo, il Carnevale di Mondovì torna a colorare corso Statuto con la presenza di carri allegorici e maschere provenienti da tutto il Piemonte.

Il corteo è stato aperto dalle note della Banda Musicale di Mondovì seguendo il tradizionale percorso verso il ponte Nazionale, via Durando, via Malfatti, ponte della Madonnina.

A sfilare i carri allegorici del Moro con la Corte, da Scalenghe “Il suono della rinascita”; da Nichelino “Torneremo a rivedere le stelle”; da Roletto “Il volto della pazzia”; da Racconigi “L'altro mondo”; da Piobesi Torinese “Cerca ora la felicità”; da Centallo-Fossano “Non puoi essere 'solo' di latta”; da Villafalletto “Il ritorno di Attila”; da Luserna “L'ultimo viaggio”; da Mondovì (Ass Fiori di bambù) “Incubo”.

Gruppi mascherati: il Moro la Béla Monregaleisa la Corte e i menestrelli; i “Piccoli Mori” e le “Piccole Béle”; le maschere rappresentative di altri carnevali; da Bastia Mondovì , Villero Beach “La Pantera Rosa”; da Mondovì “Cantine Bonaparte e i suoi moschettieri”; da Farigliano “Farigliano Hawaiano”; da Mondovì S Anna Avagnina “Indovina chi è il mascherato?”; da Villanova Mondovì Roracco “Al Parco Safari”.

GUARDA IL VIDEO

Gruppi folkloristici e Bande musicali: la Banda musicale di Mondovì; gli sbandieratori di Alba Borgo Moretta; i magnin di Piasco; i Timbales; i trampolieri in apertura sfilata.

A terra a “vigliare” sulla sfilata il “GigaMoro”, la struttura gonfiabile alta oltre venti metri che riproduce le fattezze del Moro di Mondovì posizionata, di fronte ai portici in corso Statuto.

Al termine della sfilata si terrà la premiazione, ovviamente nel “quartier generale delle feste”, ossia la Cà del Moro (presso il Dancing, Christ in via Tanaro a Mondovì).

L'evento programmato a partire dalle ore 21 è ad ingresso gratuito; solo per gli sfilanti è previsto un'apericena (al costo di 5 euro) su prenotazione a partire dalle 19.30.

INFO

Sul percorso sono tre le ambulanze presenti di cui una medicalizzata posizionate in via Marcon, in via Einaudi e presso il ponte della Madonnina. L’assistenza sanitaria sarà garantita anche da due squadre messe a disposizione dal Comitato locale della Croce Rossa. Saranno posizionate quattro batterie complete da tre elementi di servizi igienici lungo il percorso della sfilata. Per qualsiasi informazione in loco sarà possibile rivolgersi ai gazebo di fronte ai portici di corso Statuto.