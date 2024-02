Al Carlevé ‘d Mondvì vincono Fossano-Centallo (carri) e Cantine Bonaparte (gruppi)

Il carnevale monregalese è alle battute conclusive, ma in calendario ci sono ancora appuntamenti di assoluto valore: «Ricordiamo che il programma del Carlevé non si chiude qui – aggiunge il presidente Andrea Tonello -, abbiamo ancora la trasferta di Nizza e le due serate di “Un sorriso per Giorgia”. Dopodiché avremo modo di tracciare un bilancio di questo nostro primo anno al timone dell’organizzazione di un evento di grande portata come il Carlevé, e di metterci immediatamente al lavoro per l’edizione 2025».

La parola ai protagonisti che, assieme alla Corte, hanno animato i tantissimi appuntamenti di questo Calrevé 2024: «Abbiamo vissuto senz'altro un'esperienza fantastica - commentano alla conclusione della sfilata il Moro, Mario Bosia, e la Béla Monregaleisa, Francesca Battaglia -, la sfilata di oggi è stata l'evento che ha coronato il tutto in modo fantastico. Per noi è stato il carnevale dell'esordio e non potevamo aspettarci di meglio. Il nostro carnevale è stato lungo e impegnativo, ma sicuramente ha rappresentato un'esperienza arricchente sotto tanti punti di vista. Ma non è finita qui! Ora ci aspettano ancora tre appuntamenti importanti, la "Battaglia dei fiori" a Nizza mercoledì 28 febbraio, e le due date di 'Un sorriso per Giorgia', il 2 marzo a Mondovì e il 7 marzo a Cuneo».

Grande soddisfazione anche da parte dell'Amministrazione comunale, che ha accompagnato passo passo la Famija Monregaleisa 1949 nell'organizzazione dell'evento: «Una bellissima cavalcata colorata che ha animato Mondovì e l’intero Monregalese dal 3 al 25 febbraio, regalando gioia e spensieratezza a grandi e piccoli – commentano il sindaco, Luca Robaldo, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno -. Una straordinaria festa comunitaria che ha saputo unire la tradizione all’innovazione, richiamando nella nostra città migliaia di persone bramose di vivere e appassionarsi ai carri e ai gruppi mascherati. Il Carlevé ‘d Mondvì è ritornato agli albori, insomma, miscelando divertimento, goliardia, attenzione al sociale e capacità relazionali con il territorio regionale e internazionale, come dimostra la partecipazione al Carneval de Nice. Grazie, dunque, ai partner e agli sponsor per l’imprescindibile supporto offerto; grazie ai volontari e alle forze dell’ordine per aver consentito lo svolgimento delle sfilate in totale sicurezza; grazie alla “Famija Monregaleisa 1949” per aver accettato e vinto la sfida di riportare il Carnevale a essere una festa di tutti e per tutti; grazie, infine, ai partecipanti e complimenti agli amici di Fossano e Centallo per la vittoria. Come Amministrazione garantiamo fin da ora il nostro supporto per un’edizione 2025 analogamente emozionante e coinvolgente».