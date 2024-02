Il collettivo albese Non Una di Meno organizza una serata per preparare il corteo dell’8 Marzo

Il collettivo Non Una di Meno Alba (Nudm) annuncia un'assemblea aperta che avrà luogo il prossimo venerdì 1° marzo , alle ore 19.30 al Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba . L’assemblea funge da evento cruciale di preparazione per il corteo dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna .

"Nudm – fa sapere il collettivo albese – è in prima linea nella difesa dei diritti delle donne e della giustizia sociale contro ogni forma di patriarcato. Come parte dei suoi sforzi in corso, il collettivo albese sta mobilitando sostenitori e sostenitrici, attivisti e attiviste e alleati e alleate per riunirsi per una serata di creatività e collaborazione: i partecipanti e le partecipanti avranno l'opportunità di contribuire portando idee e interventi e partecipando alla creazione di cartelloni, striscioni, slogan, amplificando la voce collettiva di solidarietà e sorellanza".

Attraverso arte, slogan e messaggi visivi, il collettivo mira a evidenziare questioni urgenti, protestare e invitare all'azione verso una società più equa.

L'evento al Cinema Vekkio sarà un momento di ispirazione, dialogo e azione collettiva, promuovendo il senso di comunità e uno scopo condiviso verso l'8 marzo, giornata in cui da piazza Ferrero (Alba) alle 19 partirà un corteo di protesta e commemorazione dedicato alla Giornata Internazionale della Donna.

Non Una di Meno Alba è un'organizzazione internazionale dedicata alla liberazione di genere, ai diritti e alla giustizia sociale. Persegue la lotta sociale tramite l'attivismo, l'educazione, l'impegno della comunità per costruire una società libera dalla violenza patriarcale.