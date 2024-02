Ad Alba un pomeriggio alla scoperta della musica con l'associazione Alec

Sabato 2 marzo alle 16.30 presso la sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, sarà presentato il libro “1973-L’anno cruciale della musica raccontato in 73 dischi leggendari” (Arcana). Saranno presenti gli autori Andrea Pintelli, Athos Enrile e Angelo De Negri.

Che il 1973 sia un anno “storico” lo dimostra la lunga lista dei capolavori usciti in quei dodici mesi. Basta citare “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd, ma anche gli altri non sono da meno: dai Genesis a Mike Oldfield, dai Led Zeppelin a Bruce Springsteen, dagli Who agli Yes, senza dimenticare gli italiani dell’irripetibile genia progressive (Osanna, Le Orme, Acqua Fragile). 33 i recensori coinvolti – esperti, scrittori, saggisti – come i giri di un Lp, per raccontare “oggi” questa straordinaria musica di “ieri”, una musica per tutti i gusti, dal blues al jazz, dal folk alla psichedelia, dal rock al prog. La vera sfida dei curatori è stata quella di provare a rileggere lavori molto conosciuti attraverso occhi nuovi, contemporanei; e se molti dei partecipanti al progetto, “diversamente giovani”, hanno avuto la possibilità di vivere in diretta gli eventi di cui scrivono, non mancano i “giovanotti”, quelli che hanno saputo apprezzare l’eredità che qualcuno ha loro lasciato, e ora ne fanno buon uso, condividendo col mondo la loro passione e le loro conoscenze. È passato mezzo secolo, ma questa musica fa ancora parte delle nostre vite e delle nostre coscienze.

Il programma prevede la presentazione del libro e l’ascolto di brani dei dischi citati.

Ospiti della serata Roberto Storace, Marco Briano, Fabrizio Cruciani, Luciano Boero.

Gli autori.

Andrea Pintelli, scrive da diversi anni per MAT2020 (sia sul web magazine sia sul blog), un meraviglioso spazio culturale che ha nel progressive il suo principale ambito, ma anche per Truemetal.it e Rockgeneration.it. È coautore dei libri “Acqua Fragile” (2022) e “Woodstock”(2023) assieme a Enrile e De Negri.

Athos Enrile, gestisce numerosi spazi in Rete e ha collaborato con diverse riviste online specializzate. È coautore del libro “Cosa resterà di me” (2011) e autore di “Le ali della musica” (2016), “Accadde a Buckhannon” (2020), coautore di “ Suite Rock – Il prog tra passato e futuro” (2021), “Acqua Fragile”(2022) e “Woodstock”(2023) assieme a Pintelli e De Negri.

Angelo De Negri, cofondatore dell’associazione MusicArTeam, inventore del web magazine MAT2020, ideatore del progetto musicale “Viaggi e Racconti” applicato alla scuola primaria, è coautore, insieme a Enrile e Pintelli, di “Acqua Fragile” (Arcana, 2022) e “Woodstock” (Arcana, 2023).