Consegnato un nuovo mezzo pick-up al gruppo Aib di Martiniana Po

Al gruppo Aib di Martiniana Po è stato ufficialmente consegnato un mezzo pick-up per poter intervenire in maniera più sicura e veloce.

“Un momento importante per tutta la comunità di Martiniana Po ma anche per quelle della vallate vicine, dove interviene il gruppo Aib - ha detto durante la cerimonia di consegna Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte -. Una squadra di volontari numerosa e capace, per un gruppo Aib che è stato recentemente riorganizzato dal neo capogruppo Daniel Bianco”.

La simbolica consegna deIle chiavi è stata fatta dall’ispettore generale regionale Daniele Cora e dal vice provinciale Franco Pastorello accompagnati da diversi volontari.

“Mi sono adoperato in prima persona fin dal primo momento in cui il sindaco Valderico Berardo me ne ha parlato - ricorda Franco Graglia -. Gli Aib sono indispensabili per il presidio e la tutela del nostro territorio, con il loro lavoro attento e costante in ogni momento, non solo durante le emergenze. Ringrazio il gruppo Aib di Martiniana Po e, attraverso loro ringrazio tutti i volontari che impiegano il loro tempo a favore della comunità. Un grande esempio di lavoro di squadra che è l’unico che paga con grandi risultati e nel quale io credo molto. Buon lavoro al gruppo Aib e che questo nuovo mezzo sia anche uno stimolo per operare sempre meglio”.