Sindaci del Monregalese e del Cebano si appellano per la carenza di personale negli uffici comunali

L’appello dei sedici sindaci del Monregalese e del Cebano che denunciava le difficoltà amministrative ed operative inviato, a gennaio, al Prefetto di Cuneo, alla Prefettura di Torino ed ai Parlamentari della provincia di Cuneo, è stato oggetto di attenzione ed alcune risposte, anche se non risolutive, stanno arrivando.

Il primo a rispondere è stato il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo che, con un’intervista rilasciata subito dopo la ricezione della segnalazione dei sindaci, ha assicurato l’interessamento per risolvere il problema. Hanno poi riscontrato l’appello sia la Prefettura di Torino che ha comunicato di averlo esteso al Ministero dell’Interno e sia la Prefettura di Cuneo, che nel condividere le preoccupazioni espresse, ha anch’essa interessato i due suddetti Ministeri competenti, per le valutazioni del caso.

"A Vicoforte riusciamo ad operare grazie alla preziosa disponibilità, di cui non saremo mai abbastanza grati, di un segretario comunale che arriva da Torino e che presta servizio anche in altri quattro Comuni del Torinese." - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco, tra i sedici firmatari dell'appello - "È positivo che le Istituzioni si siano immediatamente fatte carico di un problema molto più grave di quanto sembri. La mancanza di segretari comunali rende difficile il confronto amministrativo e dei suoi risvolti di legalità su parecchi temi e pur non sottraendolo, grazie alle disponibilità dei segretari che supportano l’attività di una pluralità di Comuni, dilata anche i tempi delle decisioni da assumere in merito a pratiche particolarmente complesse.

Comprendo benissimo le difficoltà, ma mi permetto di suggerire la valutazione di consentire almeno la verbalizzazione delle deliberazioni di Giunta, non dico quelle del Consiglio Comunale, da parte di un Responsabile di un servizio comunale, figura apicale della struttura organizzativa che è sicuramente dotato di conoscenze e preparazione normative, visto che già esprime pareri di competenza; potrebbe quindi anche svolgere le funzioni di verbalizzante delle deliberazioni già dotate dei necessari pareri di regolarità tecnico/amministrativa e/o contabile".