Carlevé 'd Mondvì, la sfilata dei gruppi mascherati colora le strade di Breo [FOTO E VIDEO]

Una grande festa per bambini e famiglie ha portato il Carnevale per le strade del centro storico di Mondovì Breo.

Nonostante il meteo incerto, si conferma un successo la nuova formula che vede la prima delle due sfilate del Carlevé dedicata ai più piccoli, con street food, animazioni e festa in piazza San Pietro, mentre piazza Ellero ospita un vero e proprio villaggio tematico ricco di attrazioni e attività.

Ad aprire la sfilata con partenza da piazza Santa Maria Maggiore, dove è stato posizionato in modo statico il carro di Mondovì – Fiori di Bambù, le note della Banda Musicale di Mondovì.

Tra i gruppi presenti il Moro Mario Bosia con la Béla Monregaleisa, Cecilia Turbiglio, la Corte e i menestrelli, la banda dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle, la corte di Rekant e Monna Demontina con i menestrelli, la Bella Morazza e la sua Corte, lo Stato Maggiore di Santhià, le maschere dei carnevali ospiti, il gruppo mascherato di Villanova Mondovì-Oratorio con sbandieratori e musici, il numeroso gruppo mascherato Sant'Anna Avagnina “Basta un poco di zucchero”, le mascotte giganti Olaf, Minions, Mario Bros e Bianconiglio, oltre all’Associazione Familupis con trampolieri e acrobati.

Anche quest’anno presenti lo Swinga Brasil Show, con ballerine brasiliane e percussionisti oltre al gruppo mascherato Villanova Mondovì Branzola “Scapà da cà-Tutti a casa... al bar!”, gli sbandieratori e musici di San Damiano d'Asti e il gruppo mascherato Mondovì Fiori di Bambù “La danza della coscienza”.

Dopo la sfilata fino al Borgheletto tempo di festa e musica in piazza San Pietro con dj Judici&Molinoir.

Grazie alla collaborazione con il mondo delle mongolfiere presenti due punti di volo vincolato: uno in una porzione di piazza Ellero e l’altro in piazza Repubblica, per offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza del volo.

In piazza Ellero il “Villaggio dei bambini”, con attività completamente gratuite (gonfiabili, villaggio western, giochi, musica, balli, spettacolo circense) e la stessa piazza ospiterà lo street food.

LA GRANDE SFILATA DOMENICA 15 FEBBRAIO CON RITORNO ALL'ALTIPIANO

Grande attesa per la prossima domenica, 15 febbraio, quando gruppi e carri allegorici torneranno a sfilare all'Altipiano: l'ultima volta fu nel 2009.

La sfilata è in programma alle 14.30: l’allineamento dei carri e la partenza sono in programma in via Ortigara; l’arrivo sarà invece in piazza Monteregale dove verrà allestito il palco.

"Il carnevale è di tutta la città – evidenzia il presidente della Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello -, pertanto abbiamo deciso di riportare l'evento all’Altipiano. Oltre ad estendere la manifestazione su più livelli, questo rione ci consente di sfruttare un'area potenzialmente molto interessante per la realizzazione di una sfilata con i carri allegorici, con ampi spazi a disposizione".

"Abbiamo accolto con pieno favore l’idea di riportare la sfilata di carnevale all’Altipiano e in questi mesi, insieme agli uffici e al Comando di Polizia Locale, abbiamo lavorato fianco a fianco alla Famija Monregaleisa 1949 affinché l’opzione si concretizzasse - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -. Il Carlevé ‘d Mondvì torna così ad essere un evento aggregativo diffuso, con una sfilata a Breo e una tra l’Altipiano e il Ferrone, in perfetta sintonia con la visione amministrativa di un palinsesto annuale che sappia coinvolgere diverse zone cittadine. Dopo la sua riapertura e le felici esperienze del Pyromusical Show e del Night Glow del 7 settembre scorso e del Vertigo Christmas Festival, dunque, Parco Europa si affianca ai centri storici di Piazza e di Breo come sede ottimale per ospitare manifestazioni ad ampio respiro, per una città che pur nella sua eterogeneità geografica, sa presentarsi unita e coesa di fronte a iniziative dal forte potere attrattivo come il Carlevé".

PROGRAMMA IN PILLOLE: SLARGO INGRESSO CORSO EUROPA: dalle ore 11 Street food. VIA ORTIGARA: ore 14.30 partenza sfilata. PARCO EUROPA: dalle ore 14.30 volo vincolato in mongolfiera. PIAZZA MONTEREGALE: arrivo sfilata. Ore 17.30 premiazione.

PERCORSO SFILATA: allineamento in via Ortigara. Punto di partenza rotonda via Ortigara-corso Alpi. Percorso: corso Alpi, via San Bernardo, corso Europa. Arrivo e palco in piazza Monteregale