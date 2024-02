"Cuore di pane" in scena al teatro civico di Caraglio domenica 3 marzo

Il 3 marzo alle ore 16:30 al Teatro Civico di Caraglio (CN) andrà in scena CUORE DI PANE, una produzione di Teatrino dei Fondi di Pisa, con Ilaria Gozzini e la regia di Anna Dimaggio. CUORE DI PANE racconta storie di pane, di una maga del pane e di due sorelle che devono superare difficoltà arrivando a cucinare un pane perfetto. Uno spettacolo sensoriale e poetico che unisce la prova d’attore a una scenografia che può essere definita una vera e propria opera d’arte. Si tratta di un evento dedicato alle famiglie e ai bambini dai 3 agli 8 anni ed è ospitato all’interno di Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

A Teatro e poi Merenda di Zona Franca si conclude come sempre con una merenda per tutti i bambini presenti.

La maga del pane vive nelle briciole di pane che sono lasciate sulle nostre tavole, segue il lavoro del pane e la sua storia in tutto il mondo. La maga del pane attraverso la voce, il corpo e il profumo del pane aiuta la terra, il fuoco e l’acqua che servono per fare un buon pane. Durante il suo lavoro, la maga racconta delle bellissime storie, con musiche incantevoli che catturano il cuore. Con la scena d’arte, la storia raccontata dalla maga del pane sarà quella di due sorelle gemelle, una buona e l’altra cattiva, una delle due deve salvare l’altra da un malefico incantesimo, cucinando un buon pane… Ci saranno viaggi e sbagli, per arrivare alla fine della storia con il pane perfetto. Cuore di pane è uno spettacolo sensoriale e poetico, dove il tempo diverrà più lento e le immagini saranno evocative.

Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it