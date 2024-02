L'ex sindaco Piergiorgio Chiera ci riprova a Limone Piemonte

L'agente immobiliare Piergiorgio Chiera si candida sindaco a Limone Piemonte. L'annuncio questa mattina in treno, sul convoglio diretto a Tenda, per partecipare alla manifestazione francese sui ritardi relativi al tunnel.

Primo cittadino dal 1995 al 1999, ci riprova con una lista civica: la squadra è già parzialmente pronta e non avrebbe alcun componente attualmente in consiglio. Torna alla politica attiva dopo essere stato anche consigliere dal 1990 al 1995 e dal 2004 al 2009.

Piergiorgio Chiera è titolare dell'immobiliare Chiera in via Roma, da sempre si occupa di organizzazione eventi e manifestazioni locali, come i concerti sul Lago Terrasole. La famiglia ha avuto per 40 anni la farmacia a Limone Piemonte.