Decreto edicole, Bergesio (Lega): "Risorse concrete per chi garantisce informazione, servizio e presidio sul territorio"

"Con la pubblicazione del Decreto Edicole si concretizza un impegno importante a sostegno di una categoria che, nonostante le sfide del mercato, continua a rappresentare un presidio fondamentale di informazione e servizio per le nostre comunità. Le edicole non sono solo punti vendita, ma veri e propri centri nevralgici per la vita sociale e culturale dei nostri quartieri e dei nostri paesi”.

Lo dichiara il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato, esprimendo soddisfazione per la firma del Decreto Edicole, provvedimento atteso che introduce importanti agevolazioni per i gestori delle rivendite di giornali.

L'agevolazione, concessa in regime "de minimis", prevede un contributo fino a 4.000 euro, pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2024. Tra le spese ammissibili rientrano Imu, Tasi, Cup, Tari, canoni di locazione, utenze (energia elettrica, servizi telefonici e internet), acquisto o noleggio di registratori di cassa o telematici, dispositivi POS e altre spese legate alla trasformazione digitale e all'ammodernamento tecnologico.

"Abbiamo voluto offrire un aiuto tangibile per affrontare le spese vive e incentivare l'innovazione - prosegue il senatore Bergesio -. In un'epoca di profonde trasformazioni, è essenziale che anche le edicole possano modernizzarsi e continuare a svolgere il loro ruolo insostituibile”.

Il decreto prevede inoltre una maggiorazione del 10% del contributo, sempre entro il limite di 4.000 euro, per le edicole che nel 2024 hanno garantito l'apertura domenicale per almeno il 50% delle domeniche.

"Oggi le edicole in Italia sono circa 10.000, a dimostrazione delle difficoltà che il settore sta attraversando. Questo bonus è un riconoscimento concreto per chi si impegna a garantire un servizio continuativo, anche nei giorni festivi, dimostrando dedizione e vicinanza ai cittadini", sottolinea il senatore.

Per tale misura è previsto uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle domande ammesse, si procederà a una ripartizione proporzionale tra i beneficiari. La piattaforma per la presentazione delle domande, concordata con Infocamere, sarà operativa dal 1° al 30 luglio 2025.

"Ringrazio il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per il lavoro compiuto con attenzione e sensibilità, e invito tutti i gestori di edicole a presentare la domanda per accedere a questo importante sostegno”, dice ancora il senatore Bergesio, che conclude: “L'edicola rappresenta un presidio fondamentale nei territori, soprattutto nei piccoli Comuni, dove sono in contatto stretto con le persone, soprattutto con coloro i quali continuano a leggere la carta stampata. La Lega è da sempre al fianco di chi lavora e produce, e continuerà a battersi per valorizzare e tutelare le attività commerciali che animano i nostri territori”.