Il grazie di Don Marco Gallo per la realizzazione del carro di Carnevale 2024

Gentile signor direttore,

per mezzo del Suo giornale vorremmo sentitamente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con le parrocchie di Verzuolo, con il sostegno dell'amministrazione comunale, per la realizzazione del progetto del carro di carnevale 2024.

Abbiamo lavorato insieme per i nostri 135 piccoli pagliacci. Con il sostegno dell'amministrazione comunale (nelle persone del sindaco Panero, gli assessori Quaglia e Olivero) sempre presenti con entusiasmo e discrezione, insieme a noi c'erano le diverse Proloco verzuolesi, l'associazione I Ciat ca rampignu e tanti volontari. Vorremmo ringraziare chi ha pensato e realizzato i costumi, con la regia di Raffaella Barbero. Per la coreografia gli animatori, in particolare Martina, Simona, Desirée, Darlene, aiutate da Gino (dj) e Gabri. Grazie alle Maschere di Verzuolo per la collaborazione.

Per la costruzione del carro il nostro grazie va alla famiglia di Armando per la paziente ospitalità nel capannone.

Per la realizzazione del carro un grande gruppo di volontari ha festosamente compiuto l’impresa: Alberto, Alessandro, Alfio, Alessandro, Carlo, Claudio, Cornelio, Daniele, Davide, Elisabetta, Franco, Fabrizio, Gisella, Massimiliano, Max, Massimo, Mauro, Nino, Paolo B., Paolo G., Piero, Samuele, Silvio, Roberto.

Il nostro carro ha mantenuto lo scopo di valorizzare i frutti, ricchezze del nostro territorio. Ringraziamo per il dono della frutta che poi è stata distribuita nelle sfilate: Rivoira/kiwi1, Sanifrutta, Lagnasco frutta e Jolly Frutta. Grazie a Acqua Eva per il dono di bottigliette, tanto utili durante le attività.

Ringraziamo per il contributo liberale Marello Renault, Garage Italia, Gi.bi. broker, Clorofilla, Madama carta, Dolce casa, Barbero service, Quattrogatti bar, Acconciature Sara, Miranda tabaccheria, Casa del fiore, Anello, Bertolotto salumi, Riki scavi, Ottica Piantino, Giordano ingrosso frutta, Dennis macelleria, Arlecchino merceria, Marchisio il ciabattino, Pizzeria Happy days, Cartoleria E.R.A, Gastronomia Sale e pepe, Farmacia san Bernardo, Franca frutta e verdura, Happy chic fruit, Cumerlato ferramenta.

Essenziale è stato l’aiuto della ditta Scotta, di Ambrogio Marco (impianto elettrico), Silvano Fulchero e Fabio Bertorello (progettazione e sicurezza).

Per il dono di dolci e bibite per la merenda dei bambini: la Provilla, i Ciat e Nari panetteria, Antica Madia panetteria, Vittone pasticceria, Cradel.

Per i 4 pranzi per lo staff e la magnifica cena finale la Proloco di Villanovetta, con l’aiuto della proloco di Falicetto che ha predisposto il luogo e della gastronomia Falcone.

Ringraziamo per il prestito del rimorchio Abello Piero, per il trattore e per averlo guidato Alfio Barale.

Un grazie anche agli splendidi animatori che hanno pensato e guidato i balletti, ai genitori che ci hanno aiutato, accompagnato e sostenuto.

chiediamo scusa se abbiamo dimenticato qualcuno: siamo certi che il Signore ed il cuore dei ragazzi hanno raccolto quanto gratuitamente avete donato!

Don Marco Gallo