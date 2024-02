Stanno per terminare le operazioni di potatura a Savigliano

Sono in dirittura d'arrivo le operazioni di potatura del verde pubblico della città di Savigliano. Nel corso di queste settimane i tecnici hanno provveduto a potare e sistemare numerosi alberi sul territorio comunale: operazioni cominciate con il mese di febbraio e che, meteo permettendo, termineranno nei primi giorni di marzo.

Zona Vernetta, via Dalla Chiesa, via San Giacomo, lungo Maira, corso Isoardi, via Benso, via Dante Livio Bianco, via Fermi, piazza D'Armi, piazza Nizza, piazza del Popolo, via Galimberti, via Alba, frazioni e diversi viali cittadini sono soltanto alcune delle aree interessate dalle potature.

Come evidenziano dall'Ufficio tecnico, «"e potature, che vengono eseguite dietro indicazioni dell'agronomo incaricato dall'Amministrazione, devono essere attuate prima che l'albero cominci a gemmare, per evitare danni alla pianta".

Contestualmente alle operazioni di potatura, saranno abbattuti prossimamente alcuni alberi malati in modo irreparabile, in diverse zone di Savigliano. Successivamente verranno messe a dimora delle nuove piante, per migliorare e rinnovare il patrimonio arboreo del Comune.