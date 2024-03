Villanova, Garavagna sogna di far diventare le ex elementari in una sala polivalente per bambini e per l'intera frazione

Con una raccolta fondi online l'associazione culturale Garavagna muove i primi passi per la realizzazione di un progetto che vede al centro le future generazioni con la riqualificazione dello stabile delle ex scuole elementari della frazione.

Per questo si avverte, oggi, la mancanza di un centro di aggregazione che possa fungere da punto di ritrovo per i garavagnesi: sentiamo la necessità di una sede polifunzionale in grado di ospitare iniziative e attività per i bambini ed incontri e riunioni per gli adulti".

L'associazione oltre ad aver lanciato la raccolta fondi su GoFundMe ha già un progetto per far rivivere la struttura che verrebbe abbattuta e ricostruita garantendo il massimo dell'efficientamento energetico, riducendo anche la metratura occupata dallo stabile attuale, arricchendo anche l'area verde contigua al rinnovato parco giochi.