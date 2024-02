Marzo al femminile al Museo Diocesano di Cuneo

Come ogni anno, marzo sarà un mese ricco di iniziative declinate “al femminile” al Museo Diocesano di Cuneo grazie alla rassegna 8 marzo è tutto l'anno, promossa dall'assessorato alle Pari Opportunità del Comune in collaborazione con numerose realtà e associazioni del territorio. Un mese di incontri e iniziative per riflettere insieme sulla centralità del ruolo delle donne.

“DONNE IN MUSEO”

In particolare, è previsto l’ingresso gratuito riservato a tutte le donne per le giornate di venerdì 8 marzo, sabato 9 e domenica 10 marzo nell’ambito della rassegna “Donne in museo” in orario di apertura del museo (venerdì: 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica: 10.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 | l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

“IL MUSEO AL FEMMINILE”

Inoltre, sono in programma due visite tematiche “Il museo al femminile” incentrate sulle figure femminili presenti nelle opere e nei racconti del passato. Il percorso, elaborato espressamente per l’occasione, sarà condotto dall’Associazione “Volontari per l’Arte” e proporrà un viaggio attraverso gli spazi museali con un taglio differente dal solito, uno sguardo attento all’universo femminile nel mondo della devozione, della storia, della tradizione locale. Donne pellegrine, donne sante, donne sofferenti, donne venerate, donne devote … accompagneranno il visitatore lungo un percorso letto in chiave espressamente femminile. Appuntamento venerdì 8 marzo alle 15.30 e domenica 10 marzo alle 10.30. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

“VICEVERSA! GIOCHIAMO A RIFARE LE STORIE”

Anche per i più piccoli e le loro famiglie è dedicato un laboratorio: “Viceversa! Giochiamo a rifare le storie” in cui ripercorriamo le storie che il museo racconta con nuove prospettive. I quadri del museo raccontano storie del passato ... ma cosa succederebbe se giocassimo a riscrivere queste storie con una prospettiva diversa? Seguendo il tema "viceversa" inventeremo un nuovo modo di guardare i dipinti e con un po' di fantasia troveremo nuove narrazioni, uniche e tutte nostre! Si tratta di un laboratorio per famiglie con bambini di età compresa tra i 5 e 12 anni. Appuntamento sabato 9 marzo alle 16. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

“TI RACCONTO UN QUADRO: L’ARTE VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI”

A concludere il mese di marzo il 23 marzo alle ore 16.00 presso il Rondò dei Talenti si svolgerà il laboratorio “Ti racconto un quadro: l’arte vista dagli occhi dei bambini”. L’arte non è una gara, ma un modo per esprimere sé stessi e condividere le emozioni. Nella prima parte del laboratorio i partecipanti creeranno un'opera d'arte personale ispirati dalla musica. Nella seconda parte si svolgerà uno stimolante gioco interattivo in cui i quadri del museo diventeranno i veri i protagonisti. Fantasia e osservazione saranno gli ingredienti indispensabili per inventare nuove storie e insoliti punta di vista. Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni con la partecipazione di almeno un adulto. Appuntamento sabato 23 marzo, alle 16 presso Rondò dei Talenti. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.

“CONCERTO SPIRITUALE CORO INTERPARROCCHIALE PACEM IN TERRIS”

Seguirà domenica 24 marzo alle ore 17 presso la chiesa di San Sebastiano il concerto spirituale tenuto dal Coro Interparrocchiale Pacem in Terris. Esso è’ formato da coristi provenienti da molte parrocchie della Diocesi di Cuneo e dalle diocesi vicine. I concerti sono proposti come momenti di evangelizzazione e preghiera, sia per i cantori sia per i fedeli invitati all’ascolto, vissuti come occasione di annuncio della Parola di Dio e si inseriscono nei tempi dell’anno liturgico e nelle diverse occasioni della vita della Chiesa. Eseguirà brani di musica sacra contemporanea sul tema della Passione del Signore. Attività gratuita, ingresso libero sino a esaurimento posti.

INFO E RIFERIMENTI

Contrada Mondovì | Cuneo

Orari: venerdì 14. 00 – 18.00 | sabato e domenica 10.00 – 13.00; 14.00 – 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

Cell. 353 426 1755

www.museodiocesanocuneo.it

museocuneo@operecuneofossano.it