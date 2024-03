Racconigi, due serate per il progetto "Donne che raccontano le donne"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, avrà luogo presso il Teatro SOMS, in Via Carlo Costa 23 a Racconigi, un doppio evento nato dalla sinergia di diverse associazioni del territorio in collaborazione con il Comune.

Il progetto, dal titolo “Donne che raccontano donne”, si articolerà in due serate. La prima, mercoledì 6 marzo alle ore 20:30, vedrà la proiezione cinematografica di “Le sorelle Macaluso”, film diretto da Emma Dante e vincitore del Nastro d’Argento nel 2021. La seconda, venerdì 8 marzo alle ore 20:45, sarà un talk coordinato da Serena Fumero de “Le Incredibili Storie”, durante il quale le diverse associazioni partecipanti tra cui Tocca A Noi Racconigi, Mai+Sole, Mandacarù, ANPI, Fondo di Solidarietà, Sul Filo della Seta si alterneranno sul palco per raccontare storie di donne: storie di riscatto, di fatica, di silenzio, di gioia e di dolore. Storie differenti per riflettere e in cui potersi ritrovare.