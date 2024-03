A Borgo San Dalmazzo la mostra fotografica “Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra”

Il prossimo 7 marzo alle ore 17.30 verrà inaugurata presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo l’esposizione della mostra fotografica “Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra” proposta dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata della Donna – 2023.

La mostra è stata curata e realizzata dalla professoressa Maria Canale nell’ambito del Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale (a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri). L’esposizione è stata ideata come a voler rappresentare un riscatto per il mondo femminile di allora, raccontando vicende di donne che hanno vissuto uno dei più atroci conflitti bellici e che non hanno ottenuto il giusto riconoscimento dalla storia.

"La mostra fotografica – comunicano la Sindaca Roberta Robbione e la Vice-Sindaca Clelia Imberti – evidenzia il ruolo fondamentale che hanno avuto le donne durante la Grande Guerra e racconta l’apporto che hanno dato, attraverso i più disparati incarichi, sia al fronte che nelle retrovie."

L’esposizione, che ha ricevuto il patrocinio del CONI – Comitato Regionale Piemonte, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sez. di Cuneo, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Borgo San Dalmazzo, del Corpo Infermiere Volontarie C.R.I., del Panathlon Cuneo, dell’A.N.A. Gruppo Borgo San Dalmazzo e di Donne per la Granda verrà ospitata presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” dal 7 al 23 marzo 2024 in oraria di apertura della biblioteca.