A Fossano in partenza il corso IFTS - Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici [VIDEO]

Al via a Fossano la seconda edizione del corso IFTS - Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici, organizzato dal CFP CeMon in collaborazione con il Politecnico di Torino, l'Istituto Vallauri di Fossano e una cordata di aziende che operano appunto nel collaudo, assistenza e manutenzione dei dispositivi biomedici.

L'obiettivo del corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore è quello di consentire ai partecipanti, in meno di un anno, di riuscire a inserirsi nel settore dell'informatica e dell'elettronica, applicata all'assistenza e manutenzione di dispositivi biomedici.

Il corso, finanziato da parte del Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte, è gratuito per i partecipanti.

Oltre a lezioni frontali con docenti esperti del settore, gli iscritti svolgeranno un periodo alternanza formazione/lavoro di 400 ore (anche in apprendistato) presso aziende partner del settore.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte. Possono partecipare tutte le persone disoccupate, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o laurea. La prova di selezione è prevista per l'ultima settimana di marzo 2024

È ammessa la partecipazione anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria o titolo di studio conseguito all'estero, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi.

Rivolto indistintamente a persone di entrambi i sessi (L.903/77; L.125/91).

Il corso è gratuito esclusi bolli come da normativa vigente, grazie al finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte.

Orari e modalità di frequenza

Il corso si svolgerà in orario pomeridiano-serale presso la sede di Fossano, a partire dal mese di maggio. I partecipanti saranno impegnati anche al mattino con attività di alternanza in azienda.

È obbligatoria la frequenza.

Sono disponibili 25 posti con selezione in base a superamento della prova di ammissione.

A fine corso i partecipanti che avranno effettuato il numero minimo di ore richieste e superato l'esame finale otterranno l'attestato di specializzazione Tecnica Superiore IFTS (certificazione equiparata al 4° livello del quadro europeo delle qualificazioni EQF).

Tutte le informazioni e le schede con le materie del corso sono disponibili sul sito del CFPCeMon cliccando qui o all'indirizzo www.cfpcemon.it