Ampia partecipazione al Salone dell’Orientamento di Cuneo

Ampia partecipazione al Salone dell’Orientamento che si è svolto nella giornate di venerdì 1° e sabato 2 marzo, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo.

Organizzato della Consulta provinciale degli studenti, ha offerto una ricca panoramica per studenti o giovani professionisti in cerca di ispirazione e orientamento per il loro futuro.

I partecipanti hanno avuto modo di conoscere una varietà di corsi di studio, programmi accademici e percorsi professionali, oltre a poter interagire direttamente con figure interne all’ambiente. Presente anche una importante selezione di istituti di istruzione universitaria oltre a Esercito, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno presentato le loro offerte educative.

"Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare con successo il salone dell’orientamento,- commenta il presidente della Consulta Giovanile Provinciale, Riccardo Spolaore- in particolare i rappresentanti della Consulta, il professore dott. Antonio Moschella, referente dell'iniziativa, le università che hanno preso parte alla due giorni, gli ordini delle professioni sanitarie e le forze dell’ordine che hanno illustrato le prospettive di carriera nel mondo militare. Un ringraziamento va anche alla Provincia di Cuneo che ha ospitato l’evento presso il Centro Incontri. Spero che queste due giornate siano servite per aiutare i ragazzi ad orientarsi per la carriera post-superiori".