Anche oggi a Mondovì le "Donne in cammino per la pace" hanno manifestato per il cessate il fuoco

Anche oggi, sabato 2 marzo dalle 11 alle 12, il gruppo “Donne in cammino per la pace di Mondovì”, si è ritrovato per manifestare contro la guerra.

"Ogni sabato mattina fino a quando ci sarà bisogno di voci di pace e di giustizia spiegano - qualunque altra donna che voglia diventare messaggera di pace sarà la benvenuta".

"Per cessare il fuoco - aggiungono - possono bastare i numeri degli ultimi rapporti di Save the Children (Stop The War On Children. Let Children live in Peace)? Sono quasi 1.200 i minori uccisi o mutilati in Ucraina. Dei 30.000 morti palestinesi di Gaza più di 10.000 sono bambini, su una popolazione infantile di poco più di un milione. Non dimentichiamo, infine, che è l’Africa la zona che registra il numero assoluto più alto di minori coinvolti in contesti di guerra.

Stiamo puntando l’indice solo sulla punta dell’iceberg… una sola domanda viene spontanea: “Se non ora quando?”. Cessate il fuoco!".