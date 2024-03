Riapertura del pronto soccorso di Ceva h24, l'opposizione: "Non resti solo annuncio di buone intenzioni"

Non è passato inosservata la notizia sulla futura riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Ceva (attualmente aperto fino alle 20, ndr) diffusa dal sindaco Vicenzo Bezzone che, ha riproposto la questione all'assessore regionale Luigi Genesio Icardi (leggi qui).

Sulla vicenda interviene il gruppo di opposizione "Una svolta per Ceva" che scrive: "Dobbiamo constatare che in queste ultime settimane il Sindaco Bezzone ha ritrovato rinnovata vivacità all’approssimarsi delle prossime elezioni comunali, dovremmo far durare i mandati elettorali 3 anni, invece che 5, in questo modo la politica politicante, quella che si attiva in prossimità delle elezioni, non perderebbe dinamismo.

Sulla questione dell’ospedale bene ha fatto il Sindaco a sollecitare l’Assessore Icardi. Bene abbiamo fatto noi, come gruppo consigliare, a dare battaglia contro la chiusura durante la pandemia, soli tra tutti, ed a risollevare la questione ospedale nel marzo 2023 e nuovamente lo scorso ottobre per mantenere i riflettori puntati sul nostro nosocomio e non farlo sparire dall’agenda politica. Probabilmente anche il Sindaco Bezzone, ha voluto maggiori rassicurazioni in merito, a differenza nella sicurezza ostentata nella conferenza stampa dello scorso novembre, proprio sull’ospedale, dove annunciava di volersi ricandidare alle prossime elezioni, mentre, contemporaneamente, ammoniva di non fare campagna elettorale sull’ospedale".

"In ogni caso, - spiegano dal gruppo - abbiamo voluto ricordare gli ultimi avvenimenti ai cittadini, ma non vogliamo riprendere polemiche politiche passate e vogliamo focalizzare l'attenzione sul tema ospedale. Siamo al fianco del Sindaco in questa battaglia, quando si parla di sanità e di diritto alla salute dei cittadini, le bandierine politiche vanno ripiegate e messe da parte, e, d’altro canto, il Sindaco può confermare come su temi e problematiche rilevanti per la città abbiamo sempre offerto la nostra disponibilità a fare squadra. Non può che essere positiva la notizia comunicata dall’assessore alla Sanità sul Pronto Soccorso del nostro ospedale, non ci sentiamo di ringraziare perché ci verrebbe restituita solo una parte di ciò che ci è stato tolto, possiamo sicuramente apprezzare la buona volontà di impegnarsi in questa direzione, ma perché non resti solo annuncio di buone intenzioni, si avvicinano anche le elezioni regionali, chiediamo all’Assessore una data indicativa per la riapertura del Pronto Soccorso H24, meglio se prima di giugno, mese in cui ci saranno le elezioni, e chiediamo che anche il Sindaco Bezzone si unisca alla nostra richiesta."