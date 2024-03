Ritorna il maltempo, domani allerta gialla per rischio idrogeologico-idraulico su tutto il Piemonte

Si attendono precipitazioni diffuse, per la giornata di domani, su tutto il Piemonte.

Il bollettino emesso alle 14 di oggi, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) indica un livello di allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico che interesserà tutta la regione nella giornata di domani, domenica 3 marzo, ad esclusione dell'Alessandrino.

Il ritorno delle precipitazioni potrebbe causare il possibile verificarsi di locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

Al momento è invece arancione l'allerta (livello 3, sui 5 previsti) per il rischio valanghe sulle montagne della Granda. Attenzionate in particolare le valli del Monregalese, valli Gesso e Vermenagna e valle Stura.

Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato le montagne del Piemonte, anche il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha diffuso un messaggio di prudenza a tutti gli appassionati che nel corso del fine settimana intraprenderanno attività sulla neve (leggi qui).

LE PREVISIONI DI DATAMETEO

Per la giornata di domani, come riportato da Datameteo, è atteso cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ovunque, più intense su Alpi nordoccidentali e Liguria centro/occidentale, dove gli accumuli potranno superare i 100 mm.

Attesa anche la neve oltre i 1000/1300m con accumuli anche oltre i 50 cm, localmente sul cuneese potranno scendere più in basso specie in serata.

Temperature massime di nuovo in calo e non oltre gli 8/10 °C (12/13 °C sulle coste), minime stazionarie al mattino, in calo a partire dalla serata.

Forti venti di scirocco su Liguria centro-orientale, forti venti orientali anche su pianure tra novarese, vercellese, alessandrino e parte delle province adiacenti a ovest.

Cuneo

