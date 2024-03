Il Comune di Rifreddo sbarca su WhatsApp

Da alcuni giorni è online un nuovo canale informativo per i cittadini rifreddesi. Infatti il sindaco Cesare Cavallo e la sua squadra, oltre al profilo Facebook ed al canale Telegram dell’ente già attivi da diverso tempo, hanno ora creato un nuovo sistema di comunicazione tramite il noto sistema di messaggistica Whatsapp.

“Con questa applicazione - spiega il primo cittadino - forniamo un modo semplice e diretto per ricevere notizie di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale”.

Entrando nei dettagli va messo in evidenza, infatti, che nella app di messaggistica è stata implementata una nuova tab chiamata “Aggiornamenti”, dove si può lo stato e i canali che si sceglie di seguire. Canali che sono separati dalle chat con amici, familiari ed altre community. Si tratta di un servizio di trasmissione più sicuro che tende a proteggere le informazioni personali sia degli amministratori che dei follower. Infatti si si segue un canale il numero di telefono del follower non verrà mostrato ad altri. Inoltre le notifiche relative ai canali sono silenziate di default e i follower possono partecipare solo in modo passivo visualizzando i messaggi e reagendo a questi attraverso emoticon. Non c'è il rischio quindi di essere disturbati dalle notifiche o dai troppi messaggi.

I messaggi ed i vari contenuti inviati tramite il canale rimangono visibili per 30 giorni dalla loro creazione, successivamente vengono eliminati in automatico.

“Invito - aggiunge il vice sindaco Elia Giordanino - tutti i cittadini a iscriversi al canale per restare sempre aggiornati sull’attività del Comune ed approfitto per informare che chi volesse saperne di più sul funzionamento dei canali WhatsApp puoi visitare i numerosi blog che si trovano su internet”.

Per ciò che consta i dettagli tecnici ricordiamo che per potersi iscrivere al canale è necessario disporre una versione aggiornata di WhatsApp, accedere al link https://whatsapp.com/channel/0029VaR0fyS0AgW9WEnYs51v, cliccare su “Iscriviti”.

Per consultare tutti gli aggiornamenti, invece, occorre cliccare l'icona "Aggiornamenti" posizionata in basso nella schermata principale di Whatsapp oppure clicca sulla sezione "Canali" nel caso si utilizzi da Whatsapp web.