Al Vallauri di Fossano il progetto “25 Aprile – Ora e sempre Resistenza”

Continua l’attività del Vallauri relativa al progetto “25 Aprile – Ora e sempre Resistenza”; un progetto che l’istituto ha voluto, per tutte le classi, per riscoprire le radici della nostra Costituzione.

In questi giorni, è in corso l’attività delle classi terze di tutti gli indirizzi dell’Istituto, che si stanno recando in visita a Cuneo, medaglia d’oro della Resistenza, per visitare due luoghi importanti: l’Istituto Storico della Resistenza, dove le classi hanno un incontro col professor Gigi Garelli, e la visita a Casa Galimberti, sull’omonima piazza centrale del capoluogo, dal cui balcone Duccio Galimberti tenne il celebre discorso che avvia l’attività resistenziale nelle nostre terre.

La mattinata rappresenta una preziosa opportunità per approfondire un periodo storico fondamentale per il nostro Paese e per la nostra democrazia. Il progetto prosegue con altre attività, rivolte alle altre classi del Vallauri, per culminare alla vigilia del 25 aprile con un ultimo momento collettivo, allo studio dell’Istituto.