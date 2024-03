In un giorno l'acqua di un mese e mezzo, ma non in tutti i centri della Granda. I numeri dell’ultima pioggia

Stando ai dati dell’Arpa anche nella stazione di Paesana Erasca si sono superati i cento millimetri ( 116 per la precisione), sfiorati invece a Crissolo (88 millimetri ).

In Valle Varaita l’accumulo più significativo si è registrato a Brossasco (78 mm), in Valle Maira a San Damiano Macra (46mm), mentre in Valle Grana a Monterosso (51 mm).