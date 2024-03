Lega, pronta la lista cuneese per le regionali con l’ipotesi Gianna Gancia nel listino del presidente Cirio

La direzione provinciale della Lega, presieduta dal segretario provinciale e senatore Giorgio Maria Bergesio, si è riunita sabato mattina per cominciare a mettere in moto la macchina elettorale in vista degli appuntamenti europei, regionali e comunali dell’8 e 9 giugno.

Per quanto riguarda il Parlamento Europeo, certa la ricandidatura a Bruxelles di Gianna Gancia, unica eurodeputata cuneese. Il partito farà quadrato intorno a lei che potrebbe comunque ottenere anche una candidatura in Regione nel listino del presidente Cirio.

Per ciò che concerne le regionali, la lista che da Cuneo verrà inviata a Torino all’esame del segretario federale piemontese e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari sarà composta dai tre uscenti: l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi (Santo Stefano Belbo) e i due consiglieri Paolo Demarchi (Saluzzo) e Matteo Gagliasso (Savigliano).

A rappresentare le quote rosa nella lista cuneese saranno la presidente del Consiglio comunale di Fossano e consigliera provinciale Simona Giaccardi e la consigliera di maggioranza di Borgo San Dalmazzo Katia Manassero.

Per quanto riguarda le amministrative, certa la ricandidatura a Fossano del sindaco uscente Dario Tallone anche se per l’ufficializzazione bisognerà attendere il tavolo regionale dei tre partiti di centrodestra convocato a Torino per venerdì 8 marzo.