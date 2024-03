Maltempo ad Alba. "Il sistema ha retto, ma il monitoraggio continua per il rischio frane" [FOTO]

La macchina della protezione civile ad Alba è risultata efficiente nei giorni di venerdì, sabato e soprattutto domenica, in cui l'allerta era stata elevata a gialla.

Laura Campigotto, responsabile Protezione Civile per il Comune di Alba, non ha espresso particolari preoccupazioni: "I volontari allertati hanno monitorato il territorio segnalando problematiche e punti critici ai tecnici che si occupavano della gestione del suolo e che sono intervenuti in tempo reale. Abbiamo avuto qualche strada allagata, ma nulla di preoccupante. Anche il Tanaro salito a 88 centimetri sopra lo zero idrometrico, da -60/-80 centimetri che era, è rimasto ben al di sotto del livello di guardia, posto sotto i tre metri”.

Il sistema rimane comunque vigile. “Su Alba in sette giorni sono caduti 151 millimetri. In questi casi le colline si riempiono di acqua e si possono verificare fenomeni come frane o dissesti idrogeologici”.