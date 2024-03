Vicoforte: pronta la riqualificazione dell'area scolastica sportiva

Nel mese di settembre dello scorso anno era stato affidato allo studio Cremaschi Associati di Cuneo la consulenza per i rilievi di consistenza e conservazione dello stato dei luoghi e degli edifici dell’area scolastico-sportiva per individuare le problematiche principali e per poi redigere un documento di fattibilità contenente le alternative progettuali, la quantificazione degli interventi e il cronoprogramma di realizzazione dei lavori necessari.

"Si tratta - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - di un documento basilare che consente di effettuare gli interventi più urgenti e meno costosi, alcuni già avviati, e per programmare quelli futuri che necessitano di un iter di progettazione più complesso e della ricerca di cofinanziamenti. Particolare attenzione sarà immediatamente posta alla palestra ed al locale a suo tempo utilizzato a bar a servizio di tutta l’area scolastico-sportiva, da alcuni anni in disuso, che necessita di un radicale intervento strutturale".

Nella scorsa riunione di Giunta sono stati esaminati la relazione ed i documenti accompagnatori che evidenziano lo stato dei luoghi interessati e le particolari criticità, conseguenti per lo più al disuso e alla vetustà delle strutture.

L’analisi riguarda, in sintesi: la viabilità ed i parcheggi, l’area camper, gli spazi di gioco ed il campo da calcetto, l’edificio ospitante l’ex bar, gli spogliatoi principali (campo da calcio) e secondari, la palestra e le aree verdi.

Nei mesi scorsi l’Amministrazione, in contemporanea alle rilevazioni tecniche, aveva già avviato/appaltato alcune opere utili a risolvere criticità particolarmente urgenti, tra cui il rifacimento della segnaletica orizzontale dell’area parcheggio e della viabilità centrale, il completamento dell’area camper (lavori parzialmente affidati), la sistemazione delle reti perimetrali e l’accesso al campo da calcetto, la manutenzione straordinaria degli spogliatoi da calcetto (lavori affidati). Altri lavori sono già stati effettuati o sono in corso negli edifici scolastici della scuola primaria e dell’infanzia e relative pertinenze.