Boves, due incidenti in altrettanti giorni provicati da guidatori in stato di ebbrezza

Uno degli incidenti in via Cuneo

Altro incidente con tanto di carambola tra mezzi in via Cuneo a Boves ed altra contestazione per guida in stato di ebrezza da parte degli agenti che sono intervenuti sul posto sabato sera.

Ad essere coinvolti due mezzi che procedevano entrambi in direzione capoluogo di cui uno dopo una violenta collisione è finito del fosso adiacente alla strada. Fortunatamente è conducenti di entrambi i veicoli sono usciti dalla carambola senza gravi conseguenze.

Sul posto è intervenuta prontamente Polizia Locale di Boves che ha messo sicurezza la zona del sinistro e concentrandosi poi sul rilevamento della dinamica del sinistro e sulle condizioni dei coinvolti.

Per ciò che consta il primo aspetto pare che la causa della collisione derivi da una manovra di sorpasso di un mezzo mentre l’altro era nel corso di una svolta a sinistra. Per ciò che consta, invece, le condizioni delle persone coinvolte, seguendo la procedura obbligatoria di sottoposizione delle stesse al test per l’uso delle sostanze alcoliche in caso di incidente, la Polizia Locale ha rilevato i sintomi di una presunta abbrezza alcolica da parte di una delle persone coinvolte nel sinistro.

Presunzione poi confermata con l’utilizzo dell’etilometro e che ha fatto si che all’automobilista sia stata ritirata la patente, applicata una sanzione da oltre mille euro e applicato il fermo del veicolo per sei mesi.

“In pochi giorni - commenta il comandante della Polizia Locale, Cesare Cavallo - abbiamo avuto due casi di incidenti con persone che guidavano in stato di ebbrezza. Una situazione che preoccupa e che ci fa riflettere su come purtroppo, nonostante le tante azioni formative e repressive che come Polizia Locale cerchiamo di mettere in atto per far capire i rischi che si corrono sulle strade, queste situazioni continuino a verificarsi. Per questo cercheremo nelle prossime settimane di organizzarci per effettuare ulteriori controlli sul tema.

Approfitto per ringraziare i miei agenti per la professionalità dimostrata nella gestione di situazioni sempre complesse come quelle legate all’infortunistica stradale e della guida in stato di ebbrezza”.