Pullman esce di strada a Mondovì: un ferito, forse un malore alla guida

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 8.30, a Mondovì, davanti alla chiesa dell’Altipiano. Un pullman della ditta Bus Company, adibito al trasporto locale, è uscito di strada finendo contro una siepe.

A bordo del mezzo si trovava una sola persona, rimasta ferita ma, secondo le prime informazioni, non in modo grave. Il ferito è stato preso in carico dal personale del 118, intervenuto sul posto con le ambulanze.

Si ipotizza che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore dell’autista, che all’arrivo dei soccorsi risultava comunque cosciente ed è stato anch’egli affidato alle cure dei sanitari.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione del traffico, e i Vigili del Fuoco di Mondovì, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Presenti inoltre il personale della Bus Company e della ditta Ardea, insieme agli elettricisti comunali, per il supporto tecnico e il ripristino delle condizioni di sicurezza.