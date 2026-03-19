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Cronaca | 19 marzo 2026, 14:42

Bloccati nell’ascensore della stazione di Alba: tre persone tratte in salvo dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi: l’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di liberare gli occupanti senza conseguenze

La stazione di Alba

La stazione di Alba

Qualche attimo di tensione, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo, alla stazione ferroviaria di Alba. Intorno alle 14, tre persone sono rimaste intrappolate all’interno dell’ascensore pubblico della struttura, probabilmente a causa di un guasto tecnico.

Avvertiti immediatamente, i Vigili del Fuoco del distaccamento albese sono intervenuti sul posto, lavorando con prontezza per aprire le porte e liberare gli sfortunati utenti. L’operazione è durata pochi minuti e si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte, solo un po’ di spavento.

redazione

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