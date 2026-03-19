Incendio a Roccavione: abitazione in fiamme, morto un cane

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, intorno alle 11.45, in un’abitazione situata in località Tetto Giordana, a Roccavione. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto anche il tetto della casa, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte le squadre da Cuneo con autobotte e APS, affiancate dai colleghi di Morozzo, anch’essi con autobotte. I pompieri hanno lavorato a lungo per domare il rogo, ora sotto controllo e mettere in sicurezza l’area.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. Tuttavia, non è stato possibile salvare un cane rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione, che purtroppo è deceduto.